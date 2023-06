Villa Reale, partono i lavori: torneranno i giochi d'acqua nel laghetto dei giardini

Da lunedì, 19 giugno 2023, partono i lavori previsti dall’ Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale e del Parco di Monza. Primo risultato sarà il ritorno dei giochi d’acqua all’interno del laghetto dei Giardini Reali.



Il progetto prevede il ripristino dell’impianto precedentemente realizzato con la posa di una nuova pompa sommersa, in corrispondenza del confine sud del laghetto, che servirà ad alimentare direttamente i giochi d’acqua. La macchina sarà collegata ad un collettore che riceverà l’acqua dallo stesso laghetto per poi restituirla, attraverso valvole speciali, nello specchio acquatico sotto forma di linee e forme geometriche.Apparentemente naturale, il laghetto è in realtà un’ampia vasca artificiale con fondo impermeabile, profonda poco più di 2m nel punto massimo, alimentata dalla Roggia del Principe, canale artificiale creato appositamente per portare acqua ai giardini della Villa privi di una sorgente naturale. Il laghetto ha sempre ospitato una variegata flora e fauna aquatica. Sulla riva si affacciano una grotta con una statua del Nettuno e un Tempietto neoclassico dell’architetto Sanquirico.