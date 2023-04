In Villa Reale in mostra i mattoncini colorati più famosi del mondo

In Villa Reale, dal 29 aprile, arriva "I love Lego", la mostra sui mattoncini colorati più famosi al mondo. Un’esperienza imperdibile per i tanti bambini appassionati, per le famiglie e per i tantissimi adulti che continuano a coltivare l’amore per i mattoncini e che nel mondo ha già contato 500 mila visistatori.

La mostra è stata pensata pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, fino al 16 settembre 2023 al Belvedere della Reggia sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo. "I love Lego" presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di scenari immaginari: dai castelli ispirati alle epiche battaglie medievali a scene della seconda guerra mondiale, dalla frenesia della città contemporanea coi suoi grattacieli, il centro storico, le aree ricreative e le stazioni ferroviarie agli scorci delle vie del centro storico di tipici villaggi bavaresi, dalla conquista dello spazio alla suggestiva riproduzione di un paesaggio natalizio estroso e pieno di sorprese. La mostra è aperta il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30): Aperture straordinarie:1 maggio, 2 giugno, 15 agosto.Il biglietto d'ingresso costa: 12 euro (intero) e 10 euro ridotto (bambini dai 6 ai 14 anni, fino a due adulti che accompagnano un bambino).

Una mostra formato famiglia

"Questa mostra - ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto, presidente del consorzio Villa Reale e Parco di Monza - si rivolge in particolare alle famiglie, con un’attenzione non secondaria a moltissimi appassionati, giovani e adulti, fornendo un'occasione particolare per visitare un bene storico che per i bambini può risultare così anche più interessante e accessibile. Oltre al fascino del gioco di costruzioni, per tutti i visitatori le forme artistiche e tecniche riprodotte con i famosi mattoncini rappresentano una possibilità di esperienza creativa e di conoscenza". "È una lezione che all'estero hanno appreso prima di noi - ha poi specificato l'assessore alla cultura, Villa Reale e Parco Arianna Bettin - Si pensi ad esempio al Miniaturmuseum di Amburgo e a come esso contribuisca alla valorizzazione e al turismo della Speicherstadt".

L'omaggio "in mattoncini" alla città

A rendere unica l’esposizione e a legare e valorizzare il territorio brianteo, in mostra un’incredibile installazione 'site specific' che omaggia la città e prodotta dal 63enne monzese Marco Montrasio. A primeggiare sarà infatti l’ambiziosissimo progetto che riproduce in scala l’intera Villa Reale di Monza, un capolavoro dell’architettura neoclassica completo di fronte, ali laterali e corte centrale d’onore, per un totale di 60 mila mattoncini, due metri di lunghezza e un metro e 80 centimetri di profondità. Costruzioni e non solo. Attraverso una “caccia al personaggio” - tra grattacieli e palazzi, tra astronavi e cavalieri - il visitatore è invitato a cercare personaggi celebri (e non) nascosti all’interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Fener, diversi sono gli ospiti a sorpresa inseriti nelle divere installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i mattoncini. A dimostrare quanto i moduli più famosi del mondo siano in grado di “creare arte a 360°”, in mostra al Belvedere della Reggia immancabili saranno anche le tele di Stefano Bolcato, rivisitazioni in versione ‘omini Lego’ delle più grandi e famose tele e capolavori della storia dell’arte, dalla Gioconda ai più attuali quadri di Frida Kahlo. Ma anche le vignette - installazioni comiche del collettivo Leglize - autori nel 2016 dell’omonima pagina umoristica che oggi conta oltre 2 milioni di followers sui social - dove la comicità diventa arte.

La mostra, col patrocinio del comune, è promossa dal Consorzio Reggia di Monza ed è prodotta e organizzata da Piuma e Arthemisia. La mostra non è direttamente sponsorizzata da Lego ma realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

Anche i magnifici diorami

All'interno dell'esposizione si potrà contemplare il diorami Winter village, il villaggio invernale realizzato nel 2018 con circa 62 mila pezzi, risultato di un lavoro di studio e costruzione durato 5 anni. Il paesaggio e gli edifici in questo diorama non si trovano in commercio ma sono stati creati partendo dalla mia immaginazione, progettato al cad e raccogliendo i singoli pezzi in tutto il mondo. L’ispirazione principale è passione per la montagna, la neve e la magia del Natale. Molti particolari o edifici sono stati ispirati alla realtà e a momenti legati all’infanzia del costruttore. Il villaggio è stato pensato con l’idea di creare dei “moduli” agganciabili tra loro, permettendo così di farlo crescere anno dopo anno. In questo modo si è riuscito a render- lo sempre più ricco di edifici, scene e dettagli che ricreino l’incantevole atmosfera natalizia di un villaggio invernale di montagna. Oggi il villaggio è composto da 42 moduli e 230 personaggi, molti dei quali insoliti o famosi che non c’entrano nulla con un villaggio natalizio ma che contribuiscono ad arricchirlo e a renderlo unico!

Il Grande Diorama City del 2022, coi suoi circa 160 mila pezzi, è la massima espressione del tema cittadino rappresentato da costruzioni uniche e irripetibili, realizzate interamente con mattoncini originali e utilizzando sia tecniche di costruzione tradizionali sia tecniche anticonvenzionali. I costruttori progettano e realizzano indipendentemente le loro opere usando ispirazioni e stili diversi, utilizzando schizzi, disegni tecnici ma anche software di progettazione assistito dedicati ai mattoncini Lego. La collezione di queste creazioni viene arricchita costantemente da nuove opere composte da migliaia di mattoncini e ricche di particolari. L’assetto urbano viene definito usando software cad più convenzionali; si delineano così i quartieri del centro storico, i moderni grattacieli, la stazione e le tratte ferroviarie, zone verdi e aree ricreative. Tra le opere esposte spicca il Museo di Scienze Naturali con la sua architettura ottocentesca che racchiude le più importanti specie del mondo animale; divertitevi a trovare le divertenti e paradossali scenette rappresentate al suo interno.

Operazione Nakam è invece uno spettacolare diorama del 2017 che ricostruisce, attraverso circa 160 mila pezzi, lo scenario di un avvenimento storico avvenuto nel 1945 in Friuli. Rappresenta la rivincita della brigata antinazista che in quel periodo cercava giustizia nelle terre di tutto il paese. La cura dei dettagli e la passione con la quale è stato realizzato sono il punto di forza di questa opera che non conosce precedenti. Il diorama Classic Space, ideato e progettato nel 2019 da uno dei più grandi collezionisti al mondo di set e pezzi originali della serie anni ’80 Lego Classic Space,è il grande diorama “Spazio” che riproduce, con circa 50 mila pezzi, un insediamento minerario lunare. In questo futuristico scenario l’uomo si avvale dell’aiuto di astronavi, droidi e macchinari per la ricerca di nuove risorse. La sua realizzazione è in continuo divenire in quanto di volta in volta si arricchisce di nuovi elementi unici e irripetibili creati dal costruttore che trae ispirazione oltre che dalla serie originale anche dalle più importanti saghe di fantascienza cinematografiche.

Villaggio tirolese, diorama del 2017 è la riproduzione un villaggio Tirolese in circa 90.000 pezzi, nessun paese in particolare ma si ispira all'atmosfera unica che si respira nelle vie di quei luoghi di montagna. Alcuni edifici sono parziali riproduzioni di edifici realmente esistenti delle zone dell’Alto Adige (regione del Nord Italia). Progettato senza l’ausilio di strumenti cad ha richiesto 2 anni di per la sua realizzazione per via della difficolta del reperimento dei pezzi e per il vero e proprio impegno nella costruzione. Il Grande diorama castello, ancora, nasce nel 2021 dalla voglia di ricreare i famigerati scenari del medioevo. Il diorama è soggetto a numerosi cambiamenti nel corso degli anni e si evolve di anno in anno con l’aggiunta di nuove zone e costruzioni. Qui, coi suoi circa 250 mila pezzi, riproduce i laghi le foreste attraversate dai cavalieri, il castello del re della casata del Leone d’Oro e i sentieri che attraversano la foresta. Oltre la foresta, dove risiedono pericolosi fuorilegge, si erge l’imponente castello dei Falconi Neri, costruito su una montagna e fortificato da alte mura e torrioni. Al suo interno la sontuosa sala dove il re incontra i visitatori. A contorno di questi fantastici scenari si sviluppano le fattorie dove i contadini lavorano instancabili.

Nel diorama Grande scalo merci, infine, treni, vagoni, binari e magazzini sono a formare un gigantesco scalo merci degno dei più accurati plastici ferroviari. Realizzato nel 2023 e composto da 15 mila pezzi, è impreziosito dalla grande stazione centrale che regola il traffico dei passeggeri e dei convogli. Ricco di dettagli riporta fedelmente le attività quotidiane di carico e scarico delle merci in transito; immaginate le manovre di movimentazione dei convogli e dei singoli vagoni attraverso l’intricato circuito ricco di scambi e binari morti.