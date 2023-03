La Villa Reale diventerà un museo (e riceverà più fondi)

La Villa Reale di Monza punta a diventare un museo. Un importante salto di qualità per la Reggia brianzola che, in questo modo, potrebbe accedere a maggiori finanziamenti pubblici. Ad annunciarlo è lo stesso Consorzio del Parco e della Villa Reale con una nota ufficiale. La Villa Reale con il Parco e i giardini da mesi sono al centro di un progetto di rilancio. Secondo i dati forniti dal Consorzio sono 150 mila le presenze registrate dalla riapertura della Villa e oltre 100 mila i visitatori alle mostre realizzate all’Orangerie e al terzo piano del Belvedere. Nell'ultimo fine settimane sono state 5.600 le persone che hanno visitato l’allestimento green delle serre per l’iniziativa dedicata al florivivaismo, 3.460 i visitatori della Villa Reale e delle mostre allestite.

Più aperture

Ma adesso si guarda oltre, con l'obiettivo di diventare un Museo, accreditando così la Villa Reale al Sistema Nazionale dei Musei che permetterebbe al Consorzio di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento. Ma per raggiungere l'obiettivo è necessario anche aumentare le giornate di apertura della Reggia che, attualmente, è aperta solo il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 18.30. Intanto le prossime aperture straordinarie sono fissate alla fine del mese di aprile quando la Villa Reale parteciparà all'edizione primaverile di Ville Aperte. in programma il 29 e 30 aprile, il 1° maggio e il 6 e 7 maggio. Per l’occasione saranno visitabili la Villa Reale con la mostra Reggia Contemporanea; saranno inoltre organizzate le visite guidate al Teatrino di Corte e la “Festa teatrale a Corte, svago e delizia”.

Ma i 3 bar (per ora) restano chiusi

La Villa Reale e il Parco di Monza negli ultimi giorni sono stati al centro di una polemica sollevata in consiglio comunale. A scatenare il polverone il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che ha chiesto agli amministratori delucidazioni in merito alla chiusura di ben 3 punti ristoro all'interno della Reggia e del Parco con i turisti e i visitatori disperati alla ricerca di una bottiglietta d'acqua o di qualche snack. Oltre alla chisura, ormai da tempo, della Torretta e della Cascina del Sole che necessitano un intervento di restyling, da alcune settimane ha chiuso i battenti anche il bar all'interno della Reggia. Durante il consiglio comunale l'assessore al Parco Arianna Bettin ha annunciato la possibilità di intervenire momentaneamente con l'installazione di macchinette. "A partire dallo scorso autunno - si legge nella nota ufficiale - il Consiglio di Gestione e la Direzione del Consorzio hanno investito per garantire funzionalità agli ambienti della ristorazione, acquistando i materiali tecnologici per effettuare il servizio, che sono già parzialmente in consegna. Nelle ultime settimane sono in corso, inoltre,alcuni interventi sugli impianti di natura idraulica ed elettrica finalizzati al ripristino della funzionalità anche con incremento di attrezzature. La Direzione conferma che si tratta di soluzioni ancora temporanee, poiché la soluzione definitiva si otterrà a seguito dell’assegnazione del bando per la concessione del servizio bar e ristorante. Non c’è stata alcuna fuga di baristi, ma semplicemente è in corso un cambio di operatore per la gestione del servizio bar della Villa,che potrebbe tornare ad essere operativo già dal weekend di Pasqua".