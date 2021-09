Lotta ai tumori infantili: Monza c'è con il Comitato Verga e la Villa Reale che diventa dorata

La Villa Reale diventa dorata per combattere i tumori infantili. Mercoledì 22 settembre la Reggia di Monza si accenderà d’oro per la campagna nazionale 'Accendi d’Oro, accendi la speranza', dedicata alla sensibilizzazione di istituzioni e opinione pubblica sull’oncoematologia pediatrica. L’iniziativa è promossa dal Comitato Maria Letizia Verga che aderisce alla campagna sostenuta a livello mondiale da Childhood Cancer International.

La campagna 'Accendi d’oro, accendi la speranza' è promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica che rappresenta le associazioni dei genitori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnate a sostenere i bambini e gli adolescenti colpiti da un cancro e le loro famiglie durante il lungo e difficile percorso della malattia.

Il suggestivo ed emozionante spettacolo delle Reggia di Monza dorata potrà essere visto fino a domenica 26 settembre. Tutti possono aderire alla campagna “Accendi d’Oro, accendi la speranza”: basta scattarsi un selfie davanti alla Reggia di Monza d’oro e condividere la foto sui social con gli hashtag #accendidoro #GoGold #ShineGold.

Purtroppo i tumori pediatrici sono la principale causa di morte per malattia nei bambini: ogni giorno, ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo. In Europa, 35.000 casi ogni anno. In Italia, circa 2.200. “Monza si schiera con forza al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di tumori e leucemie e delle famiglie che si trovano ad affrontare sofferti percorsi di terapia dei propri figli, - dichiara il sindaco Dario Allevi -. Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio forte che va nella direzione di far percepire ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie che non sono soli. Lo dimostra il lavoro che, da quarant’anni, svolge nella nostra città il Comitato Maria Letizia Verga. Ogni giorno medici, infermieri e volontari combattono a fianco dei bambini che – grazie alla ricerca e a terapie sempre più efficaci – nella maggioranza dei casi dopo un pit-stop possono ricominciare a correre”.