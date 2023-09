In Villa Reale la visita guidata all'antica sala dedicata agli uccelli esotici

Una visita speciale nell'ultima delle sala ripristinate all'interno della Villa Reale, l'uinica che conserva ancora tutti i mobili originali.

È un tuffo nelle antiche atmosfere salottiere del '700 e dell'800 quello che la Reggia cittadina propone per sabato 23 e domenica 24 settembre (dalle 10.30 alle 18.30 - ultimo ingresso ore 17.30), giornate nelle quali saranno possibili delle speciali visite guidate alla sala del Caffè, meglio conosciuta come sala degli Uccelli. Contraddistinta da decorazioni in stile orientale, la sala è appunto l’unico ambiente della Villa Reale nel quale si sono conservati tutti gli apparati mobili originali, facenti parte della collezione di dotazione della Corona, Gli arredi costituiscono un insieme formato da 4 divanetti, 4 poltrone e 5 sedie, apprezzabili sia per la fattura delle parti lignee che per la confezione dei rivestimenti tessili di seta dipinta a mano con motivi cinesi. Il cui restauro, avviato nel 2021 dal Consorzio Villa Reale Parco di Monza, è stato realizzato dal Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale".

Il salotto ospita inoltre dieci pannelli dipinti con chinoiseries, opera di Carlo Antonio Ranieri, eseguiti su taffettà.

La visita, inserita nella rassegna Ville Aperte in Brianza, fa parte di un nuovo inedito percorso di visita dedicato alle numerose campagne di restauro che hanno interessato gli apparati decorativi e artistici delle Sale di Rappresentanza, gli Appartamenti Reali e Appartamenti privati al Secondo Piano Nobile.

Per informazioni e acquisto dei biglietti visitare www.reggiadimonza.it nella sezione cosa accade.