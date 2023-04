Le curiose (e futuristiche) installazioni sui prati della Reggia: ecco di cosa si tratta

E' una rete fittissima di associazioni quella che domenica mattina, 17 aprile, è stata presentata in occasione dell'apertura della mostra artistica di Alessandra Porfidia alle serre della Villa Reale.

In mezzo ai fili d'erba a fare bella bella mostra di sé curiose e avveniristiche installazioni in alluminio bianco e acciaio nero, contraddistinte da sapienti tagli atti a creare rifrazioni luminose di grande suggestione. E il perché è presto detto. Il lavoro dell'artista Porfidia è infatti a riassumere il grande progetto "Generazione Senior”, sviluppato dalla cooperativa La Meridiana con l'associazione Thuja Lab, volto a rivalutare e valorizzare la cultura dell'invecchiamento e in generale la promozione di attività culturali per le categorie di persone fragili attraverso un percorso di prevenzione, aggregazione e connessione. Di qui, appunto, l'idea della mostra "Territori del sentire", che mette al centro l'arte, e più segnatamente l'arte (fruibile passeggiando) in mezzo alla natura, quale mezzo per prevenire l'Alzheimer e contrastare il decadimento fisico e cognitivo.

Corposa la rete dei partner che partecipano al progetto e che si affiancano all'esposizione diffusa, visibile fino al 10 maggio. Altre opere (in questo caso di carta) di Porfidia sono infatti ubicate nei giardini della residenza San Pietro in viale Cesare Battisti, da Arc gallery, la galleria d’arte contemporanea in Spalto Piodo e ancora da Caprotti Luce in via Carlo Alberto.

I materiali riciclati, il verde, il gioco sottilissimo delle emozioni che si accompagna a creazioni che non manifestano ma evocano. Lanciando l'idea di nuovo comunitarismo. Questo è altro è "Territori del sentire", una mostra che certamente catalizzerà l'attenzione di tanti visitatori e che porterà a riflettere su un nuovo modo di pensare la società.