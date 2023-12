Il villaggio di Natale con un milione di luci a due passi da Monza

La magia del Natale, quest'anno, arriva anche al Carroponte. Fino al 7 gennaio, infatti, lo spazio di Sesto San Giovanni ospita, in più di 25 mila metri quadrati, un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini.

Che cosa si può ammirare nel Villaggio di Natale al Carroponte

Nel Villaggio di Natale del Carroponte i visitatori verranno proiettati in un mondo fantastico, sospeso nel tempo e nello spazio, tra elfi e coloratissimi soldatini Schiaccianoci.

Abeti, cioccolate calde e grandi orologi animano il Villaggio trasformandolo in una fiaba.

Un milione di luci colorate

Un milione di luci colorate illuminerà ogni angolo del villaggio, dove i bambini potranno ammirare la Casa di Babbo Natale e tantissimi elfi postini che ritireranno le liste dei regali.

Tra le numerose attrazioni, una meravigliosa Fabbrica dei Giocattoli che ospita treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli. Senza dimenticare un’antica giostra di cavalli a due piani, unica nel suo genere, posta a pochi metri dalla Fabbrica.

Un’atmosfera energica e frizzante è quella in cui verranno immersi coloro che metteranno piede nel colorato Borgo degli Elfi, uno spazio in cui i piccoli abitanti con il cappello e le orecchie a punta accoglieranno gli ospiti mostrando loro tutte le meraviglie delle loro magiche dimore.

Gli spettacoli

Saranno numerosi anche gli spettacoli che coinvolgeranno il pubblico, tra show di magia, di bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical.