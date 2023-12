La via del ghiaccio e cascate di neve: il mega villaggio di Natale da 20mila metri quadri (al coperto)

Avete mai visto un enorme villaggio di Natale al coperto? Nelle scorse ore MilanoToday ha visitato in anteprima A Christmas Magic al Mico Allianz in Citylife.

Ventimila metri quadrati di parco con installazioni, decorazioni e "abitanti" tutti a tema natalizio. Due i percorsi per visitare il villaggio: a piedi attraverso la via degli Elfi oppure con la pista di pattinaggio, la via del ghiaccio.

Diverse strutture per grandi e bambini, come la "Luna express" o il "Bosco incantato". Ogni tanto vi capiterà di incontrare una cascata di neve dal cielo, e non poteva mancare Babbo Natale. Più che attrazioni vere e proprie, sono presenti punti per scattare fotografie natalizie. Alla fine del percorso c’è il "Magic Cinema" con uno "zootropio" (un dispositivo ottico per vedere le immagini in movimento, quindi, a dirla tutta, non proprio una vera e propria sala cinema). E poi l’immancabile fotografia con babbo Natale.

Quando è aperto e quanto costa

Il parco è visitabile dal 7 dicembre al 7 gennaio dalle 10 del mattino alle 10 di sera. Biglietto da 16 euro in su.