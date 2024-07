Il magico villaggio di Natale (in piena estate) vicino a Monza: giostre, trenino, gommoni ed elfi (in vacanza)

E se il Natale durasse tutto l’anno, con la sua magica atmosfera anche durante l’estate? Per gli amanti della festa più magica dell’anno il sogno diventa realtà. E il villaggio degli elfi (che d’estate vanno in vacanza) arriva alle porte di Monza, presso il centro commerciale di Arese. Con un simulatore 3D e un trenino tra sole, palme e gli elfi.

Il villaggio degli elfi: attrazioni e info

All’interno di uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano arriva il “Il VILLAGGIO DEGLI ELFI in vacanza", un evento unico che dal 5 luglio all’8 settembre porterà la magia del Natale nell'estate 2024. Per la prima volta, infatti, la galleria commerciale ospiterà il Villaggio degli Elfi durante i mesi estivi, trasformandosi in un luogo incantato dove la meraviglia del periodo natalizio sarà protagonista per offrire numerose attrazioni indimenticabili per tutta la famiglia.

Al 1° piano dell'area eventi e al piano terra Piazza Primark dello shopping mall, in occasione del periodo dei saldi estivi (6 luglio - 3 settembre), i clienti avranno l’opportunità di fare i loro acquisti, ma soprattutto di vivere insolitamente la magia del Natale. In particolare, tra gli appuntamenti gratuiti del ricco programma dell’imperdibile evento: esplorare il Villaggio degli Elfi con i suoi magici abitanti; incontrare e scattare una foto ricordo con Elfonso, la mascotte del Villaggio; partecipare ai Talk To Elf con animazioni video degli Elfi che coinvolgono i visitatori nel magico mondo del Natale; assistere agli Show di elfi e character che si esibiscono in modo entusiasmante e inaspettato.

Numerose saranno inoltre le attrazioni e attività acquistabili direttamente e comodamente sul posto tramite token digitali tra cui Elfi all'Avventura, un viaggio avventuroso a bordo di un simulatore con tecnologia AR e i visori 3D per effetti speciali e sonori; il trenino su Rotaia, tutti a bordo per un viaggio tra sole, palme ed Elfi. E ancora la Pista degli Elfi che invita i più piccoli a guidare su un circuito chiuso a bordo di riproduzioni di auto e moto elettriche. A ogni piccolo autista che parteciperà verrà consegnata la patente degli Elfi; Elfi Bumper Car, l’avventura al mare a bordo di gommoni elettrici; la giostra carosello, posizionata in Piazza Primark, per il divertimento dei più piccoli.

L'evento si terrà al 1° piano nell'area eventi e a Piazza Primark al piano terra con ingresso libero nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00; sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

La foto dell'articolo è una immagine di repertorio e non si riferisce all'evento.