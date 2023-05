La città della Brianza che si trasforma in un villaggio dello sport

Campi da beach volley e da padel in piazza. E tre settimane di sport. A seregno torna la Sport Week. O meglio tre settimane di sport, dall’1 al 18 giugno con tantissimi appuntamenti. "Torna anche il Village in Piazza Risorgimento che quest’anno raddoppia, oltre ai campi in Piazza Risorgimento, compresi quelli da beach volley, da lunedì in Piazza Segni allestiremo anche il campo da Padel" ha annunciato il sindaco Alberto Rossi, presentando l'iniziativa sui social.



"Fra i primi appuntamenti, come sempre, torna la Bicinfesta il 2 giugno. Nei prossimi giorni vi darò tutte le informazioni anche qui. Un grande appuntamento in cui le associazioni sportive della città sono protagoniste e che siamo convinti possa diventare una tradizione. Ci aspettano venti giorni di sport da vivere insieme".

Il programma

Saranno oltre quaranta gli eventi sportivi in programma (ma ci sono ancora alcune situazioni in via di definizione che potrebbero arricchire la proposta), a cui si aggiunge una intensa attività di musica e spettacolo che si affiancherà allo Sport Village allestito in piazza Risorgimento. Lo Sport Village proporrà un campo da street basket, uno da beach volley e uno da beach soccer. Poco lontano, in piazza Segni, sarà allestito un campo da padel. L’accesso ai campi sarà gratuito, con prenotazione al link https://seregnostore.it/522-sport . Nei fine settimana, allo Sport Village sarà affiancato un servizio di ristorazione curato da Vivi Seregno. Per i più piccoli, nei giorni di sabato e domenica, in piazza Italia e piazza Donatori del Sangue sarà allestito un Baby Village con giochi ed animazioni a tema sportivo. Nel ricco palinsesto, non mancheranno gli appuntamenti più tradizionali come Bicinfesta (in programma, secondo tradizione, il 2 giugno) e StraSeregno (prevista l’11 giugno), oltre alle sempre coinvolgenti e particolari “5.45” (corsa all’alba, in agenda il 16 giugno) e Color Run (targata Brianzacque), che si terrà al parco della Porada nell’ultimo giorno della rassegna.

I campioni ospiti

Queste le associazioni sportive (ma anche non sportive) che partecipano alla Seregno Sport Week 2023: Salus Ginnastica, Amici del Candia, Nuoto Club Seregno, Basket Seregno, Gs Biketeam, Skateboard Society, An Italia, Majestic Volley, Gruppo Camosci, Asd Cicli Brianza, Unione Sportiva Lombarda, Seishin Do, Academy Musical Art, Centro Cultura Sport, Porada Run, Liberty Dance, Seregno Hockey, Gs Avis, Erreci Progetto Tennis, Accademia Kama, Pattinaggio G.23, Asd 5 Cerchi, Club Alpino Italiano, Seregno Rugby, Aia Figc Seregno, Polis Giovanni Paolo II, Tennis Club. Basket San Rocco. C.e.p.i.. Tra gli ospiti della rassegna, l’olimpionico di karate Luigi Busa, il pugile Alessio Lorusso e l’ex atleta olimpico Clemente Russo, le star della tv Raimondo Todaro e Tommaso Stanziani, la pallavolista Manu Benelli e il campione europeo di Jiu Jitsu Heikki Jussila.