Inaugurato un nuovo pozzo di acqua potabile, ecco dove

Si andrà ad aggiungere agli altri 5 impianti di pescaggio di acque potabili già presenti in città il nuovo pozzo costruito da Brianzacque e inaugurato nella giornata del 20 giugno a Villasanta.

Si trova in zona Sant’Alessandro, in via Leonardo da Vinci, e la sua realizzazione era tanto attesa quanto strategica per assicurare la disponibilità idrica anche d’estate. Ovvero quando per il caldo aumentano anche anche i consumi d'acqua. A farsi carico dell'opera Brianzacque (che ha preso in carico la gestione del ramo acquedottistico del comune alle porte di Monza solo nel 2018), che ha messo mano al manufatto incompiuto che precedentemente era stato solo perforato, realizzando le opere murarie, idrauliche ed elettromeccaniche per garantirne il funzionamento a regime.

Attualmente il nuovo pozzo di via Da Vinci non è ancora collegato alla rete pubblica perché in attesa del nullaosta da parte dell’Ats di riferimento, ma a giorni il suo funzionamento entrerà a pieno regime. Una volta entrato in servizio garantirà il recupero di una portata utile pari a 20 litri al secondo. “Questa nuova struttura di pescaggio delle acque si inserisce a pieno titolo nel novero delle opere realizzate per far fronte a eventi meteorologici estremi - ha evidenziato il presidente e ad di Brianzacque Enrico Boerci - In questo senso il pozzo rappresenta un'opera che consentirà a Villasanta di aumentare la disponibilità di acqua potabile sul territorio comunale mettendola al riparo da rischi in caso di future potenziali ondate di penuria di pioggia e di caldo eccessivo”.

I numeri

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore all’Ambiente Gabriella Garatti: “Al momento, a Villasanta, sono attivi 5 pozzi in esercizio nelle vie Cavour, Manzoni (zona alpini e zona scuole), Risorgimento e Sauro. La loro attività permette di sollevare 60 litri al secondo e un volume idrico totale pari a 1. 657 405 metri cubi. Ma una relazione di Brianzacque evidenzia che dall’analisi dei fabbisogni idrici teorici dell’intero comune l’attuale portata sollevata dai pozzi non risulterebbe sufficiente nei periodi estivi di maggiore richiesta, determinando un deficit idrico pari a 19 litri al secondo. Da questi numeri si comprende che l’attivazione di questo pozzo in via Da Vinci, con la sua capacità di 20 litri al secondo, costituisce un sopporto determinante. L’intervento si aggiunge, sul territorio, a quello importante che Brianzacque ha avviato di recente per il potenziamento della rete fognaria dell’area di Via Sauro: un utile strumento di contrasto per allagamenti e disfunzioni”.

L’intervento, durato poco più di 7 mesi, esattamente dal 24 ottobre a martedì 6 giugno, è costato 491 mila euro, di cui 186 mila sostenuti grazie alla concessione di un finanziamento pubblico legata all’ordinanza 906 della Presidenza dei Ministri per interventi di protezione civile contro il deficit idrico.

Le altre opere