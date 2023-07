La casa (donata) al comune brianzolo che ospiterà i profughi

Sarà utilizzata per accogliere i richiedenti asilo l'appartamento in via Mosè Bianchi, a Villasanta, donato da una benefattrice al comune sette anni fa.

La decisione è stata ufficializzata nei giorni scorsi attraverso una delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio, e dopo che il 31 maggio, come si legge appunto sulla delibera di giunta, "alcune cooperative sociali operanti nel settore dell’accoglienza dei richiedenti asilo hanno effettuato un sopralluogo presso l’appartamento di via Mosè Bianchi ritenendolo d’interesse". Dopo l'interesse delle associazioni, infatti, l'amministrazione ha inteso affidare l’immobile alla prefettura perché quest’ultima possa cederlo in subcomodato ad uno degli operatori operatori sociali.

La benefattrice che ha donato l'appartamento al comune è Maria Merlo, morta nel 2016 a causa di una grave malattia e decisa a suddividere la sua eredità tra persone e enti che le sono stati vicino in vita. Dimostrando grande generosità. Distribuito su 73 metri quadrati, per un valore di 120mila euro, l'appartamento le era stato assegnato da Aler nel 1965. Dieci anni dopo lo aveva riscattato, divenendone a tutti gli effetti la proprietaria.

Ora la decisione della giunta Ornago, a seguito della richiesta lo scorso marzo del prefetto Palmisani. Che aveva chiesto ai comuni brianzoli di trovare una struttura per gestire gli imminenti arrivi in provincia dei migranti. Una richiesta che pure ha fatto molto discutere. E che, anche nel caso di Villasanta, ha già dato vita come prevedibile alle polemiche e alla contrarietà delle forze politiche di destra, in primis la Lega.