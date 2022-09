Operai al lavoro a Villasanta. Lunedì 3 ottobre dalle 9 gli addetti di Brianzacque saranno impegnati in un intervento che prevede la chiusura in entrambi i sensi alle auto del ponte napoleonico di San Giorgio (in via Baracca).

I lavori dovrebbero terminare rapidamente. Il ponte rimarrà chiuso fino alle ore 24 del 4 ottobre (con proroga in caso di maltempo).