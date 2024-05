Acrobazie a cavallo: in Brianza oltre 500 atleti per il concorso internazionale di volteggio

Quattro giorni di gare, oltre 500 atleti provenienti da tutto il mondo: dall’Argentina alla Svezia, dalla Spagna agli Stati Uniti, dall’Australia alla Germania. A Villasanta è tutto pronto per i Campionati internazionali di volteggio. Il prestigioso evento iniziato ieri, giovedì 30 maggio, e che proseguirà fino a domenica 2 giugno.

Atleti professionisti ed esordienti si uniranno in 4 giorni fatti di programmi tecnici e free style. La tappa è importante per le qualifiche per la Coppa del Mondo, Mondiali e Europei Senior, Junior e Young Vaulting. Il volteggio, arte sportiva che coniuga le difficoltà delle ginnastica artistica al delicato equilibrio dell’equitazione fatto di potenza e movimento, ha visto l’anno scorso , per la sua prima edizione lombarda sempre tenutasi al Club Ippico Monzese, 450 giovani volteggiatori e più di 60 cavalli provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno la squadra azzurra sarà seguita da Lorenzo Lupacchini (campione del Mondo Pas de Deux e singolo Maschile). Lorenzo, volteggiatore del Club Ippico Monzese, ha personalmente seguito, in stage dedicati, tutti i programmi degli atleti di interesse nazionale. Le gare si apriranno con le competizioni dedicate ai giovani volteggiatori. Bambini e ragazzi esordienti e pre agonisti provenienti da tutta Italia si sfideranno cercando di portare più punti possibili alla loro regione.