Il comune brianzolo che stasera si trasformerà in una discoteca all'aperto

Villasanta festeggia l’arrivo dell’estate con la Festa della musica. L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 21 giugno, a partire dalle 18 per le vie del centro dove sarà un susseguirsi di eventi, incontri, e musica nelle vie, nelle piazze e nei locali.

Alle 18 alla libreria Pagina 59 (via Confalonieri) letture e musica con Paolo Ercoli e Odooblues, dalle 18 alle 23 alla Casa dei Popoli (via Garibaldi) sarà un susseguirsi di esibizioni, alle 19 alle 21 a Il Tabaccone (via Mazzini) spazio al blues con Max Denny, dalle 19 alle 23 all’Angolo del Caffè (via Garibaldi) musica dagli anni ’70 con il dj Stefano Vaglio, dalle 19.30 alle 20.30 in piazza Cesare Pavese concerto bandistico, dalle 20 alle 22 al Raven Pub (via Cavour) musica anni ’70 e ’90, alle 20 al Cherry Pie (via Confalonieri) musica afro blues, alle 20.30 in via Confalonieri 36 esibizione di Paolo Ercoli, in via Mazzini 51 concerto bandistico, alle 21 nel cortile di Villa Camperio esibizione dell’Orchestra Felice Osv e alla stessa ora in piazza Camperio concerto gospel con i Diesis e Bemolli, mentre in piazza Martiri della Libertà concerto rock.