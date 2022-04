Perde una gamba in un incidente: pasticcere torna al lavoro

Nel 2017 tornava a casa dal lavoro, la sua pasticceria a Carugate, quando fu coinvolto in un incidente stradale dove ha perso una gamba. A distanza di qualche anno però la vita di Christian Casiraghi, 48 anni, di Villasanta è tornata alla normalità. Il pasticcere brianzolo è potuto tornare a svolgere, con la stessa passione, il lavoro di prima: da 25 anni è il pasticcere dell'antica caffetteria Garden di Carugate, hinterland nord est di Milano.

48 anni, residente in Brianza, una moglie e due figli di 16 e di 20 anni (impegnati con la Dad), Christian ha ripreso il suo mestiere grazie a una protesi con ginocchio elettronico che gli ha permesso anche di tornare a praticare sport come sci, immersione e bici. Il suo percorso, raccontato in un video di Inail, è andato nella direzione di una costante ripresa di tutte le attività sociali e anche lavorative. "Se la testa e lo spirito sono quelli di prima, si può fare tutto come si faceva prima", ha raccontato sorridendo Christian.

"Christian lavora qui da quando c'era mio padre - ha invece spiegato il suo datore di lavoro, Roberto Cerri -, il suo lavoro per noi è davvero prezioso, perché tutti i giorni con la sua esperienza prepara dolci per la nostra pasticceria. Dopo il suo grave incidente dovevamo agevolare la sua attività e l'Inail ci ha supportato".

Grazie a un progetto personalizzato di reinserimento lavorativo, gli spazi del laboratorio di pasticceria sono stati riadattati per far sì che l'esperto pasticcere possa spostarsi facilmente e in autonomia e sicurezza. Grazie al successo di questo progetto, Christian è diventato testimonial di una campagna per sensibilizzare datori di lavoro, dipendenti e parti sociali ad adottare le misure necessarie per consentire ai lavoratori con disabilità di tornare a lavorare normalmente.