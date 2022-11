Il paese dove rubano le mollette speciali, che non servono ad attaccare i panni

“Per favore, restituite le 'mollette no problem'. Riportatele e abbandonatele in giro per Villasanta affinché possano essere utilizzate per lo scopo per il quale erano nate: raccogliere piccoli rifiuti". Questo l'appello comparso sulla pagina Facebook del comune brianzolo. Un appello rivolto ai villasantesi e non che durante la festa patronale, magari inavvertitamente, hanno preso e portato a casa le tantissime 'mollette no problem' che erano state disseminate per le vie del centro.

Mollette ideate dalla designer Laura Martini e che, in collaborazione con l'associazione genitori, erano state 'abbandonate’ in giro per il paese. L'invito ai cittadini ad utilizzarle per raccogliere e gettare nei cestini i piccoli rifiuti, e poi ad 'abbandonarle' nuovamente sulle panchine, sulle cancellate, vicino ai cestini affinché potessero essere ancora utilizzate. Una sorta di educazione ecologica diffusa che, però, a un mese dalla fine della festa patronale ha visto sparire tutte le mollette.

Il messaggio, però, non è stato recepito da tutti. "Quasi tutte le mollette sono sparite - si legge sulla pagina social del comune di Villasanta -. Portate a casa, in qualche caso in grande quantità. Questo vanifica lo scopo principale: sensibilizzare i giovani sull’impegno diretto. E mortifica il lavoro dei volontari che le hanno numerate una per una, per poter poi tracciare il ‘viaggio’ che avessero compiuto in centro".

Il comune e soprattutto i promotori dell'iniziativa sperano però nel buon cuore dei cittadini: "Se le avete a casa, riportatele in centro e 'abbandonatele' lì. Grazie!" è l'appello lanciato sui social.