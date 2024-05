A Villasanta è stata inaugurata la nuova casetta dell'acqua

A Villasanta arriva una nuova casetta dell’acqua. Oltre che in piazza Europa i villasantesi possono fare il pieno di “oro blu” anche a San Fiorano, nel parcheggio di via Sceisa.

Sempre in funzione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, collocate in un luoghi strategici, facilmente accessibili anche in auto, la stazioni di rifornimento di acqua a km.0, rappresentano l’evoluzione moderna delle fontane di una volta e sono un servizio sempre più apprezzato dalle comunità locali. Come a Villasanta, dove nel 2023, la casetta di piazza Europa, tra “frizzante “ e “naturale ha distribuito 56 mila litri di risorsa idrica evitando l’immissione nell’ambiente di 5.600 kg. di gas serra.

Attualmente, a San Fiorano, i prelievi sono liberi e gratuiti. Tuttavia, successivamente, per poter far rifornimento occorrerà essere muniti di un’apposita tessera, già acquistabile al costo di 3 euro da un totem posizionato all’ingresso della biblioteca civica, in via Camperio.