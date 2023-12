Il comune brianzolo sempre più green: verranno piantumati 160 nuovi alberi

Villasanta sempre più green: verranno piantati 160 nuovi alberi. Nella maggior parte dei casi si tratta di ripristini di piante morte. In area feste, invece, si completa il filare di tigli messi a dimora con BrianzAcque a compensazione dei due alberi abbattuti per l'intervento di potenziamento della fognatura.

Queste piantumazioni sono associate ad un piano di innaffiature per favorirne l'attecchimento.

Nuovi alberi verranno messi a dimora nei giardini di Villa Camperio e nelle aree limitrofe, all’area feste, al Parco Rodari, al Parco Saragat, al Parco Sala di via Segantini, in via San Francesco (zona cimitero), al giardino Nido Comunale Girotondo, al parcheggio via fratelli Camperio, in via Sciesa, e in via dei Mille.

“Per quanto il taglio degli alberi sia fonte di rammarico per l’amministrazione come per i cittadini – si legge sul sito del comune di Villasanta - si sottolinea che la puntuale manutenzione dei 2700 alberi censiti sul territorio (oltre a siepi e aree boschive e verdi), ha consentito negli ultimi anni di ridurre al minimo a Villasanta cadute e pericoli in occasione degli eventi atmosferici eccezionali che invece, in altri comuni vicini, hanno procurato danni anche per centinaia di migliaia di euro. Senza contare i pericoli per gli utenti della strada”.