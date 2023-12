La polizia locale cambia casa: ecco il nuovo comando dei vigili

Nessun taglio del nastro, ma una visita riservata ai giornalisti accompagnati dal sindaco Luca Ornago e dalla vice Gabriella Garatti. Una visita in anteprima per la stampa quella che è stata organizzata nella mattinata di giovedì 21 dicembre a Villasanta, nel nuovo comando della polizia locale in via Garibaldi.

Nel cuore del quartiere di San Fiorano, sulle ceneri di quella che fu la vecchia fabbrica Tronconi. Il trasloco di mezzi e attrezzature da Villa Camperio è iniziato il 18 dicembre. E oggi gli agenti e il loro comandante Maurizio Carpanelli possono godere della nuova casa, ricca di storia e profondamente radicata nella tradizione imprenditoriale della cittadina brianzola.

Il comando si sviluppa su due piani: a piano terra ci sono tre uffici, due spogliatoi con bagno e doccia, ingresso con sala d’attesa, archivio, camera di sicurezza e ulteriore bagno; e al primo piano un ufficio e un locale tecnico. L’edificio secondario sarà disposto su un unico piano di 55 metri quadrati e sarà destinato a magazzino per le attrezzature della polizia locale e della protezione civile. L'intervento è costato 900mila euro.