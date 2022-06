In Brianza c'è un'opera d'arte sulla quale si può parcheggiare l'auto

Mentre lavorava chino sotto al solleone in molti si sono fermati ad osservarlo e a chiedergli perché stava dipingendo quello stallo. I passanti sono rimasti a bocca aperta quando l'artista spiegava loro che stava trasformando quel parcheggio in un "Parking Art" sul quale era possibile camminare e posteggiare l'auto.

Grande curiosità nei giorni scorsi a Villasanta dove l'artista Joe Palla (all'anagrafe Umberto Voxci) ha realizzato un'opera colorata e divertente nel parcheggio di via Leopardi. Un posteggio, accanto al marciapiede, che ha improvvisamente preso colore e allegria: sullo stallo Joe Palla ha impresso a caratteri cubitali la scritta bella, con quel suo marchio del pesciolino giallo che lo ha reso famoso in tutta Italia. Già nei mesi scorsi l'artista - nato in Nigeria ma residente a Monza - aveva dato libero sfogo alla sua creatività in un parcheggio di Vedano. Adesso il bis a Villasanta grazie alla collaborazione con le associazioni Thuja Lab e StreetArtPiù.

L'idea nasce dalla volontà di rivoluzionare il concetto di arte proponendo opere estemporanee, realizzate all'aria aperta, fruibili quindi da tutti (anche in tempo di pandemia) e che si realizzano in pochi giorni. Poi la scelta di inviare un messaggio positivo: quella scritta bella che ha tanti significati. "Bella come la vita, come l'arte, come il nostro Paese e come la nostra lingua - spiega Joe Palla -. Un'opera che certamente non rimarrà eterna come la Cappella Sistina, ma porta colore e allegria in uno spazio grigio. E poi si realizza in pochi giorni".

La maggior parte dei passanti non la attraversa; si ferma ad ammirarla. Anche gli automobilisti preferiscono lasciare libero quello stallo: sembra quasi un "oltraggio" coprire o calpestare con gli pneumatici quello tsunami di allegria e di colori. "Ma ci si può camminare senza problemi - aggiunge l'artista -. Ci si può parcheggiare sopra. È arte fruibile e se col tempo i colori sbiadiranno non c’è problema". Joe Palla darà di nuovo liberamente sfogo alla sua creatività, e continuerà a stupire i fruitori di passaggio che sorrideranno grazie alle sue colate di colore.