Una giornata di colloqui: ecco i professionisti più richiesti dalle aziende di Monza e Brianza

Una giornata intera dedicata alla ricerca del lavoro con la possibilità di entrare direttamente in contatto con le aziende che assumono.

E' quanto offrono l'agenzia per l'orientamento Afol Monza e Brianza in collaborazione con il comune di Villasanta e l'agenzia per il lavoro Manpower. Giovedì 5 ottobre, dalle 14, nella Sala Congressi di Villa Camperio di Villasanta si aprirà infatti il Recruiting Day, una giornata nella quale i partecipanti potranno fare dei colloqui informativi e candidarsi alle offerte di lavoro proposte consegnando il proprio cv.

Le figure ricercate sono le seguenti:

Addetto/a al magazzino (non è richiesto il possesso del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore)

Addetto al montaggio/assemblaggio meccanico

Addetto/a al carteggio

Sarà possibile confermare la propria partecipazione entro il 4 ottobre scrivendo a l.cancellara@afolmb.it e allegando il proprio curriculum vitae. Sarà inoltre necessario portare un copia del proprio cv da presentare direttamente durante la giornata.