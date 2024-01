Il locale brianzolo che per una sera apre solo alle signore e alle signorine

Per Sant’Agata il locale apre solo alle donne. Succede a Villasanta, alla trattoria “Ultima Spiaggia – Circulin” dove in occasione di Sant’Agata, patrona delle donne, è stata organizzata una serata culinaria dedicata a signore e signorine.

La festa di Sant’Agata si celebra il 5 febbraio e anche a Monza e in Brianza è una tradizione molto sentita. Tanto che lo storico locale di Villasanta ha deciso, per quel giorno, di organizzare un evento riservato solo al gentil sesso. Una serata culinaria con tagliere di salumi, risotto con trevisana mantecato allo scamorza, pizzoccheri, e il fagottino di pollo con purè (da prenotare entro l’1 febbraio).

Nel post, condiviso sulla pagina social del locale, è ben specificato che l’evento è riservato solo alle signore e alle signorine che per una sera riescono a ritagliarsi un momento di festa e di relax, soprattutto una serata lontano dai fornelli. “In occasione di Sant’Agata – si legge sul post – lunedì 5 febbraio a cena la nostra trattoria apre per tutte le donne”. Nessun atto discriminatorio, precisano gli organizzatori, ma semplicemente un modo per festeggiare la festa di Sant’Agata.