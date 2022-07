Ville Aperte 2022: definito il programma e le date dell'edizione autunnale

Ville Aperte spegne la ventesima candelina e lo fa con un’edizione autunnale ricca di sorprese e di iniziative. La grande manifestazione - promossa dalla provincia di Monza e Brianza con l'obiettivo di far conoscere e amare le bellezze storiche, artistiche e naturali del territorio - si svolgerà dal 17 settembre al 2 ottobre. Per tre fine settimana consecutivi saranno aperti oltre 180 siti (di cui 40 nuovi) tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, mulini storici, cascine, diffusi in 83 comuni della Lombardia. Di cui 5 saranno al loro debutto.

L'evento ormai è diventato un appuntamento fisso che richiama ogni anni migliaia di visitatori. Non solo dalla Brianza, ma anche da fuori territorio facendo conoscere (spesso anche a chi non vive in Lombardia) il grande patrimonio culturale di questa zona.

L'edizione primaverile della manifestazione aveva riscosso un grandissimo successo: oltre 18mila i visitatori che avevano partecipato in due fine settimana alle visite guidate e ai percorsi lungo un itinerario di oltre 120 chilometri alla scoperta delle bellezze della Brianza. L’evento aveva toccato i comuni di Arcore, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Vimercate per la Provincia di Monza e della Brianza; Missaglia, Monticello, Varenna per la Provincia di Lecco; Cernobbio e Inverigo per la Provincia di Como, Bollate e Lainate per la Città Metropolitana di Milano.

Ma bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere il programma dettagliato dell'edizione autunnale di Ville Aperte 2022: l’edizione autunnale della kermesse sarà presentata l'1 settembre durante la conferenza stampa organizzata in Villa Reale.