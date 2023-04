Torna Ville Aperte in Brianza: quali gioielli del territorio aprono al pubblico

Due weekend per scoprire i gioielli del territorio e le dimore di delizia della Brianza e non solo. Dopo il grande successo dell’edizione 2022 dedicata alle celebrazioni del Ventennale della manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, la provincia di Monza e della Brianza inaugura la 21° edizione con le aperture di primavera in attesa del consueto appuntamento d’autunno.

La manifestazione è in programma dal 29 aprile al 7 maggio. In questa occasione, apriranno 33 Ville storiche in 28 comuni sparsi nelle 5 province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese. Con l’obiettivo di candidare le ville di delizia a Patrimonio Unesco, l’Edizione Primavera sarà un vero e proprio viaggio “tra dimore e delizie”, riportando il visitatore ad ammirare e conoscere le cosiddette ville di delizia del territorio.

Cosa sono le ville di delizia

L’espressione ville di delizia racchiude tutte quelle dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo, beneficiando del clima particolarmente salubre presente a nord di Milano. Qui si dedicavano ad attività di svago quali caccia, giochi, feste, attività per le quali le ville e i parchi erano particolarmente adeguati, con le loro sale affrescate, i passaggi nascosti, i vialetti e le serre: ogni elemento concorreva a rendere piacevole la permanenza in villa e mostrare agli ospiti la ricchezza e il potere dei proprietari.

“La 21° edizione di Ville Aperte si apre all’insegna della collaborazione. Non solo, infatti, ha aderito alla manifestazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite Medaglia, ma anche Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza e Lodi, ICOM Italia, Touring Club Italia, FAI – Delegazione di Monza, ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, AIM – Associazione Interessi Metropolitani, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane e Italia Nostra – Sezione di Monza hanno voluto partecipare con un patrocinio non oneroso. Come nelle precedenti edizioni, inoltre, il Ministero della Cultura ha voluto attribuire il patrocinio istituzionale all’iniziativa” ha detto il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.

“Per BrianzAcque, che quest’anno compie i suoi primi 20 anni di vita, il sostegno a Villa Aperte si configura sempre più come un preciso impegno verso la collettività per valorizzare e promuovere un patrimonio che non è solo artistico culturale ma è intriso di identità, di storia, di tradizioni. Le dimore di delizia sono scrigni di bellezza e questa edizione primaverile è una formidabile occasione per scoprirne o riscoprirne tutto il fascino. Siamo davvero orgogliosi di essere a fianco della Provincia di Monza e Brianza in questa manifestazione diventata un appuntamento fisso e di esserlo in squadra con un'altra utility del territorio a testimonianza dell’attuazione della responsabilità sociale d’impresa con il fine condiviso di creare valore nelle realtà in cui operiamo” ha aggiunto Enrico Boerci, Presidente e AD BrianzAcque.

Le aperture di Ville Aperte - Edizione Primavera

Inaugura l’edizione, sabato 29 aprile 2023, un concerto gratuito nel cortile interno di Palazzo Rasini a cura della Filarmonica Paganelli ‘79 (sino a esaurimento posti – prenotazioni online aperte prossimamente sul sito www.villeaperte.info).

Saranno aperte esclusivamente le ville di delizia e dimore storiche nei seguenti comuni nell'elenco suddiviso per provincia:

Provincia di Monza e della Brianza: Arcore, Barlassina, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Triuggio

Provincia di Lecco: Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Merate, Missaglia, Varenna

Provincia di Como: Alserio, Anzano del Parco, Cernobbio, Erba, Inverigo, Lomazzo, San Fermo della Battaglia

Città Metropolitana di Milano: Bollate, Cinisello Balsamo, Cuggiono, Lainate, Trezzo Sull’Adda

Provincia di Varese: Saronno

Come partecipare e quanto costa

Partecipare a Ville Aperte 2023 è facile. Tutte le info sulle visite sono online sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza. Il costo del biglietto è di 5€ a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. Dal 17 aprile sarà attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039 975 2251.