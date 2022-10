Il comune dove i residenti diventano protagonisti di una mostra

Può sembrare strano visitare una mostra dove i protagonisti sono Franco lo storico barista del bar della piazza, Luca il cartolaio, e Massimo l'edicolante. Eppure a Villasanta i protagonisti dell'evento sono proprio loro, i villasantesi (di nascita o di adozione) che ogni giorno si incrociano in piazza, in chiesa, oppure fuori casa.

Una mostra fotografica davvero originale quella che sta per allestire la fotografa (villasantese) Sonia Batani in Villa Camperio. Dal 22 al 29 ottobre sarà possibile visitare 'Detto tra noi, ritratto a più voci di una comunità' con 42 scatti che Sonia ha fatto a volti noti (alcuni non solo ai villasantesi) che vivono e/o lavoro nel comune brianzolo. Un progetto nato durante il periodo del lockdown quando Sonia, così tutti, ha vissuto il dramma della solitudine e ha capito l'importanza della comunità. Una comunità che ha ritrovato durante le 'ore d'aria' di quei drammatici mesi in fila davanti ad Andrea il fornaio per comprare il pane, o da Massimo per acquistare la copia del giornale.

Sonia Batani (Foto Batani)

"Così è nata l'idea di ringraziare Villasanta e i suoi abitanti raccontandoli con le foto - spiega a MonzaToday -. Ho stilato una prima lista delle persone che mi sarebbe piaciuto fotografare, quelle (molte volte legate al mondo del commercio) che passavano davanti al mio negozio". Ma parlando con i villasantesi Sonia ha scoperto che in paese vivono anche tanti personaggi famosi, soprattutto nel mondo dello sport: i fratelli Greco legati ai motori; i fratelli Toffali legati al mondo della pallacanestro; il giornalista della Gazzetta Dario Colombo; la ginnasta Martina Maggio e la campionessa di skeleton Dany Locati.

"Hanno tutti accettato con piacere l'invito - prosegue -. Li ho accolti nel mio studio invitandoli a portare anche qualcosa che rappresentasse il loro lavoro. Abbiamo parlato, mi hanno raccontato la loro storia e la loro vita e poi, con grande naturalezza, si sono prestati all'idea di diventare modelli e protagonisti della mostra". Tante le storie di Villasanta e di villasantesi che Sonia ha raccolto: quella di Franco che da dietro al bancone, complice un Camperi, ascoltava le confidenze dei suoi clienti; quella di Lorenzo chef a Barcellona e ancora quella di Luca che lavora in un hotel di lusso a Londra e conosce tutti i segreti di sigari e di whisky.

La mostra sarà inaugurata il 22 ottobre alle 16 e rimarrà aperta dal 23 al 29 ottobre dalle 10 alle 12, e dalle 16 alle 18. L'ingresso è libero.