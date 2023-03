In Brianza nasce la biblioteca del futuro

Già trent’anni fa, quando era stata inaugurata, era una biblioteca avveniristica. I suoi progettisti (alcuni bibliotecari visionari e l’allora comitato di gestione) erano andati fino in Danimarca per studiare l’organizzazione della struttura e poterla trasferire e adattare anche al comunità locale. Adesso la biblioteca di Vimercate spegne la 30esima candelina e il comune pensa al suo futuro, con l’obiettivo di rilanciarla e di proseguire in quel sogno che trent’anni fa l’aveva già resa una biblioteca all’avanguardia. Un progetto di rilancio che questa volta coinvolgerà anche i cittadini: il 13 aprile alle 20.45, all’auditorium di di piazza Unità d’Italia 2/g ci sarà l’incontro di presentazione di “30+, la Biblioteca futura”, percorso partecipato per progettare e riqualificare la nuova biblioteca insieme ai cittadini (ingresso libero).

La costruzione del piano strategico di CUBI, passato anche attraverso una visita alle più avanzate realtà bibliotecarie italiane e straniere, ha rappresentato un’occasione di stimolo e riflessione intorno alla biblioteca di Vimercate, che ha condotto all’idea di dare avvio a un percorso di rinnovamento del progetto culturale, del progetto architettonico di riqualificazione e aggiornamento funzionale degli spazi all’insegna del green e dell’ecosostenibilità. “Inizia un nuovo decennio per la biblioteca e per chi la vive - commenta Elena Lah, assessore alla Promozione della città -. È il momento di ripensarla in modo condiviso per regalarci il miglior futuro possibile. Non vediamo l’ora di iniziare questo percorso di ascolto e di progettazione, per continuare a disegnare la Città insieme.”

La biblioteca di Vimercate è uno dei gioielli non solo a livello cittadino. È un luogo di cultura, socialità e laboratorio formativo. Sono state moltissime le persone che in questi tre decenni l’hanno frequentata. “Un posto dove ritrovarsi - precisano dal comune - dove partecipare alle attività proposte, condividere interessi, approfondire conoscenze. Una struttura che è parte attiva in un mondo come quello delle biblioteche di pubblica lettura, che hanno percorso molta strada trasformandosi da 'contenitori di libri' a luoghi per le persone”.

Il ripensamento del progetto culturale e degli spazi architettonici della Biblioteca non può prescindere dall’ascolto della cittadinanza vimercatese che, grazie a incontri organizzati e coordinati da esperti di partecipazione attiva, avrà l’occasione di riflettere, condividere, e proporre suggerimenti che saranno tenuti in considerazione dal nuovo progetto. I cittadini, le associazioni, i commercianti, le scuole e tutti coloro che sono interessati possono partecipare all’incontro di presentazione del 13 aprile. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione telefonica, al n. 0396659281, o via mail all’indirizzo biblioteca.vimercate@cubinrete.it.