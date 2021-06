Famiglie in difficoltà: un bonus per chi ha i figli al nido

Il Comune in aiuto delle famiglie in difficoltà. L’Amministrazione comunale di Vimercate ha stanziato 70mila euro per le rette degli asili nido accreditati. Per il prossimo anno scolastico verranno erogati contributi che variano da un minimo di 20 euro a un massimo di 100 euro a seconda della frequentazione a tempo pieno, oppure parziale.

Le agevolazioni verranno erogate in base al reddito Isee. Per accedere ai contributi è necessario possedere i seguenti requisiti: nuclei familiari (coppie o monogenitori) residenti a Vimercate con figli di età compresa tra 0 e 3 anni iscritti nei nidi d’infanzia di Vimercate con accreditamento secondo il sistema di Regione Lombardia; retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus asili inps, superiore a 272,72 euro; Isee minorenni 2021 fino a 25mila euro.

Le domande potranno essere inviate fino al 20 giugno compilando il modulo allegato via e-mail all’indirizzo Pec vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it oppure consegnando il modulo compilato e firmato all’ufficio educazione e Formazione previo appuntamento da fissare scrivendo a pi@comune.vimercate.mb.it o chiamando il numero 039.6659453 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 039.6659451