E' ufficialmente partito in Brianza il cantiere per la dimora storica

Sono stati i ponteggi che da qualche giorno hanno "circondato" Villa Sottocasa ad essere la prima avvisaglia che il cantiere per il via della riqualificazione della storica dimora di Vimercate erano ufficialmente partiti. La conferma è poi arrivata da un post sui social del sindaco Francesco Cereda. "Chi ci è passato davanti questa mattina probabilmente li avrà notati e si starà chiedendo a cosa servano. Mi riferisco ai ponteggi che proprio in questi giorni vengono montati lungo tutte le facciate di Villa Sottocasa, sia quelle verso il parco, non visibili al pubblico, sia quella che si affaccia sul cortile d'onore, visibile a tutti i passanti" ha spiegato su Facebook il primo cittadino.

Al via i lavori preparatori della dimora storica

"Serviranno per realizzare le analisi e i lavori preparatori, e infine i lavori veri e propri, di restauro completo di tutte le facciate della Villa Sottocasa, che quindi fra non molto tornerà a splendere dei suoi antichi fasti - ha continuato Cereda - L'importo dei lavori sarà interamente coperto dalla generosa sponsorizzazione di un privato. Una operazione molto importante, che consentirà in primo luogo di mettere in sicurezza le facciate della villa che stavano cominciando a subire pesantemente il passare degli anni e in secondo luogo che restituirà alla città un bene pubblico riportato alla sua antica bellezza, valorizzando ancora di più tutto il complesso".