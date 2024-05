Dalla tv alla corsia: Carolyn Smith inaugura un progetto di danza nel reparto di oncologia dell'ospedale di Vimercate

Carolyn Smith conosce molto bene il dramma del cancro. Ma conosce altrettanto bene il potere della danza, quel ballo che è la vita della ballerina e coreografa nota e amata dal grande pubblico per la sua partecipazione, nelle vesti di giudice, alla trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”. Carolyn Smith - 63 anni, che più volte ha raccontato la sua esperienza di malata di tumore al seno - ha deciso di mettere l’amore per la danza a disposizione dei malati di cancro dando vita al progetto Dance for Oncology che adesso approda anche all’Asst Brianza, nel reparto Magnolia dell’ospedale di Vimercate.

Ieri, sabato 18 maggio, a visitare la struttura c’era anche Carolyn Smith: una visita non solo per conoscere questa preziosa realtà sanitaria presente in Brianza, ma anche per sottoscrivere l’accordo di collaborazione tra l’Asst Brianza e Dance for Oncology, la prima associazione non profit in Europa che aiuta i pazienti oncologici attraverso il ballo. "La firma dell'accordo con Dance for Oncology – ha dichiarato il direttore sanitario Michele Sofia - è segno del riconoscimento da parte di Asst Brianza del valore del volontariato e quindi di tutte quelle persone che regalano tempo e attenzione ai nostri pazienti. Senza il vostro aiuto la nostra opera non sarebbe completa".

La presenza del mondo del volontario nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Vimercate è molto importante e preziosa. Sono già attive due associazioni: Oncologia e cucina, e Claudio Colombo ODV entrambe dedite a supportare il paziente oncologico durante il percorso di cura. Una cura a 360° che non comprende solo terapie e farmaci ma adesso, anche il “potere” del ballo.