Il centro storico diventa zona 30 km/h e con percorsi pedonali

Vimercate bissa e dopo aver istituito la zona a 30km/h nel centro storico adesso amplia il provvedimento anche nel centro storico della frazione di Oreno. La decisione durante la giunta di mercoledì 21 dicembre quando è stato il via libera al progetto presentato dal comandante della polizia locale, Vittorio De Biasi, redatto su indirizzo dello stesso esecutivo.

L'area interessata dalla nuova limitazione di velocità comprende via Rota (tra via Trieste e via Madonna), via Piave, via Tagliamento, (tra via Piave e via Matteotti), via Asiago (tra via Borromeo e via Matteotti), via Borromeo (tra via Matteotti e via Piave), via Carso, via Vallicella (tra via Carso e via Isonzo), via Isonzo, via Santa Caterina (tra via Scotti e via Madonna), via T. Scotti e largo Gallarati Scotti, via Matteotti (tra via Borromeo e via M. Bernareggi).

Oltre alla riduzione di velocità l'intervento prevede la posa della segnaletica per i veicoli, l’evidenziazione dei percorsi riservati ai pedoni e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. "Ringrazio il comandante De Biasi per il lavoro puntuale svolto - dichiara il sindaco Francesco Cereda, titolare della delega alla viabilità - che prosegue nella direzione di rendere la nostra città sempre più a misura delle persone. La Zona 30 e il prolungamento sperimentale della ZTL in centro storico, la chiusura al traffico e al parcheggio di piazzale Martiri Vimercatesi sono le misure divenute concrete nel corso del solo 2022", mentre ci proponiamo per il prossimo anno l'analisi e la valutazione di altre situazioni critiche su cui prendere provvedimenti con questa stessa finalità".