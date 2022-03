Dopo 26 anni chiude il ristorante pizzeria che ha portato in Brianza la carne australiana

La crisi, l'emergenza sanitaria e una ripresa sempre più lenta hanno portato i gestori a prendere la sofferta decisione di abbassare definitivamente la saracinesca. Ha chiuso il Kangaroo di Vimercate. Lo storico ristorante pizzeria di Velasca dopo 26 anni termina la sua attività. L'annuncio con un post sulla pagina Facebook del noto locale.

"Carissimi ed affezionati clienti - si legge sul profilo social del ristorante pizzeria molto noto e frequentato - dopo 26 anni di apertura ho preso la sofferta decisione di chiudere il Kangaroo. Gli ultimi anni sono stati difficili e il covid ha causato molti problemi alla mia attività che non si è più ripresa".

Poi la mazzata del caro bollette e dell'aumento dei prezzi delle materie prime hanno dato la stoccata definitiva. "Ora l'aumento dei prezzi e delle bollette mi portano a questa soluzione - prosegue Valentina sulla pagina Facebook del locale -. Grazie a chi ha continuato a sostenerci, grazie a Gianni per la sua indispensabile presenza e per tutto il suo aiuto prezioso, e Shahadat per avere portato avanti il lavoro di Tony. Spero che portiate nel cure il ricordo delle sue pizze".

Il ristorante, molto amato e frequentato, come molti altri locali ha patito le restrizioni e le limitazioni imposte durante il periodo della pandemia, cercando comunque di reinventarsi e di offrire sempre novità ai clienti. Ma dopo due anni di sofferenza la ripresa con la stangata dei prezzi è stata il colpo letale. Da qui la scelta sofferta di chiudere l'attività. Tante le dimostrazioni di affetto e di solidarietà dei clienti, tanti i ricordi condivisi sulla pagina Facebook del locale di chi al Kangaroo ha trascorso belle serate.

L'apertura a Vimercate alla fine degli anni Novanta aveva portato una ventata di novità nel mondo della ristorazione. Con l'arrivo anche in Brianza di un'ampia gamma di carni australiane e internazionali. Ma non solo. Da sempre dietro al forno il re della pizza Tony Losito, scomparso prematuramente nel 2019, che aveva vinto numerosi premi nelle competizioni nazionali e internazionali. Così che il Kangaroo era diventata la pizzeria di riferimento per coloro che desideravano assaggiare la Margherita (ma non solo) preparata dal re mondiale delle pizze, la cui tradizione è stata poi portata avanti anche dopo la sua scomparsa.