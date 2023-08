Il cinema brianzolo dove suoneranno in esclusiva i Metallica

Lo Space Cinema di Vimercate si trasformerà per due giorni in un palco musicale che ospiterà la famosa band dei Metallica.

Grazie a un sistema multicamere d'avanguardia nelle serate di sabato 19 e lunedì 21 agosto sarà infatti possibile assistere al concerto live che lo storico gruppo musicale heavy metal statunitense terrà ad Arlington, in Texas. Il live dei Metallica arriverà dunque in diretta mondiale nel multisala (e in contemporanea in tutti gli altri multisala del circuito) con 30 brani diversi nelle due serate ripercorrendo oltre 40 anni di carriera. Il M72 World Tour, che vede peraltro un nuovo e audace design del palco, proprio grazie alla tecnologia regalerà ai fan al cinema una visione a 360 gradi e un’esperienza sonora indimenticabile.

Come fare per prenotarsi

La visione di “Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event” richiede due crediti The Space Card. Le The Space Pass sono valide e il costo del biglietto accompagnatore è di 9 euro. È già possibile assicurarsi un posto in sala visitando il sito di The Space Cinema ai seguenti link:

https://www.thespacecinema.it/extra/metallica-m72-world-tour-live-from-tx-1 -

https://www.thespacecinema.it/extra/metallica-m72-world-tour-live-from-tx-2