Il comune brianzolo che raccoglie fondi per aiutare i profughi dell'Ucraina

Il comune di Vimercate scende in campo per aiutare i profughi dell'Ucraina. L'amministrazione comunale ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi da utilizzare per l'acquisto di beni di prima necessità e/o trasferimenti per un utilizzo delle donazioni tramite il coordinamento delle associazioni di volontariato del territorio. Le donazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Ecco le coordinate

IBAN: IT91T0200834070000105891711

Intestato a Comune di Vimercate

Causale: In aiuto all'Ucraina

Intanto la macchina della solidarietà in Brianza (e nel resto della Lombardia) non si ferma. Numerose le iniziative promosse da associazioni, parrocchie e comuni per raccogliere cibo, medicine e vestiti da inviare alla popolazione che è rimasta in Ucraina o che è accolta nei campi profughi ai confini. Ma non solo. Ci sono associazioni e privati cittadini in partenza nei prossimi giorni per portare aiuti e per recuperare i profughi (ma anche i loro animali). Intanto ieri, martedì 8 marzo, a Monza sono arrivati i primi 50 profughi: bambini (alcuni malati oncologici) e mamme che verranno ospitati sul territorio. In Brianza secondo la stima della Caritas Ambrosiana sono circa mille le famiglie che hanno presentato la disponibilità ad ospitare i profughi che scappano dalla guerra in Ucraina.