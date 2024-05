Quelle cassette comparse sugli alberi della Brianza per debellare la Takahashia japonica

In Brianza è diventata una vera e propria emergenza. Sono centinaia le segnalazioni sui gruppi social di Monza e della Brianza di piante infestate dalla Takahashia japonica,il parassita “merlettato” che arriva dall’Asia che sta divorando moltissime piante del territorio.

A Vimercate si cerca di intervenire in modo naturale, liberando insetti antagosti che si nutrono proprio di questa cocciniglia. Non sono passate inosservate quelle strane casette posizionate su 50 piante infestate della cittadina brianzola dove il Comune ha deciso di provare a sconfiggere in modo green il parassita.

"Il piano di intervento prevede sostanzialmente due fasi – spiegano dal Comune di Vimercate -. Il primo prevede la deposizione di insetti antagonisti, cioè due specie, allevate in un’azienda specializzata nella produzione di insetti per il controllo biologico dei parassiti, che si nutrono delle uova di cocciniglia (come la Takahashia, appunto). Gli adulti vengono liberati sui rami delle piante infestate. Seguiranno poi i 'lavaggi' dei rami con prodotti a bassissimo impatto ambientale, una volta che le uova si saranno schiuse, per ridurre la vitalità delle neanidi (l’insetto nello stadio giovanile)”.

Il primo intervento con “lanci di insetti” antagonisti riguarda 50 piante: 5 gelsi in via Pellico a Velasca e 45 liquidambar nella zona di via Cremagnani. L’azione combinata dovrebbe sortire un effetto positivo rispetto alla diffusione del parassita. Sui luoghi dell'intervento sono stati apposti appositi cartelli informativi.