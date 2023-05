Chiude il ponte San Rocco: stop a auto e pedoni

Le verifiche strutturali sull'antico ponte romano San Rocco a Vimercate sono state decise per valutare i prossimi interventi di consolidamento e messa in sicurezza. A tal proposito da lunedì 8 maggio a giovedì 11 maggio, dalle 8.30 alle 18, il ponte sarà chiuso al transito ai veicoli e ai pedoni.

La chiusura al transito non è la prima che riguarda il ponte sul Molgora e che collega via San Rocco e Via Cavour. Precedentemente era già infatti stato chiuso a novembre. Più segnatamente lo scopo della verifica servirà a chiarire se la struttura, con parte più antica risalente all’epoca romana e quella fortificata risalente al medioevo, sia ancora nelle condizioni di poter sostenere il transito dei veicoli in ingresso e uscita dal centro storico di Vimercate. Così come ora accade.