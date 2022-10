ll progetto artistico che parlando di pace fa dialogare visibile ed invisibile

L’inaugurazione pubblica del progetto "Vimercate popup" si è tenuta in via 25 Aprile, dove hanno letteralmente preso vita le opere realizzate dal collettivo artistico team Art Studio e dall’artista digitale Niccolò Beretti con la partecipazione attiva degli studenti del liceo artistico Einstein e dell’associazione "Long live limo tutti siamo Simo". Un’iniziativa che ha consegnato quattro opere pubbliche alla città di Vimercate: il murales “Eirene” che raffigura la dea greca della pace e quello con al centro la parola “peace”, che si osservano da un lato all’altro della via; inquadrando le due opere murarie con la app gratuita bepart si attivano le animazioni digitali in realtà aumentata.

Un progetto per la città

“Vimercate popup è un progetto che parla alla città, si fa tramite, per mezzo di un bellissimo murales, del messaggio di tanti ragazzi e di tante ragazze che chiedono di essere ascoltati, di potersi esprimere, di potersi sentire parte integrante nella città - ha spiegato Riccardo Corti assessore di Vimercate delle opportunità -. A loro ridiamo un pezzo della nostra città, non solo un muro, ma l’intero edificio in via 25 Aprile che tornerà ad essere uno spazio di aggregazione giovanile”. “Il valore di Vimercate pop up è davvero ampio e lo troviamo nel coinvolgimento dell’associazione Long live limo nella curatela basata sulla partecipazione, nel contributo degli studenti del liceo artistico, nella qualità dell’opera fisica e virtuale” ha dichiarato Elena Lah assessora alla promozione della città.

Il primo passo di un percorso

“Ai nostri ragazzi ha fatto molto piacere collaborare alla realizzazione di uno dei murales” - commenta la presidente Andrea Stucchi dell’associazione Lll. “Sono felice per la realizzazione di questo progetto, che ha coinvolto molti ragazzi e mi auguro che in tanti parteciperanno anche all’inaugurazione. Spero che lo spazio che ospita le nuove opere sia utilizzato come luogo di aggregazione dai giovani. E’ una realtà che mancava a Vimercate”.

Fondamentale la partecipazione

Joris Jaccarino di Bepart cooperativa sociale impresa culturale dichiara: “Negli interventi artistici che realizziamo negli spazi pubblici per noi sono fondamentali la progettazione e la creazione partecipata delle opere, con il coinvolgimento degli artisti e della comunità locale, composta da soggetti di diverse fasce d’età, per creare senso di appartenenza ai progetti e stimolare l’attivazione civica. Con i ragazzi a Vimercate si è subito creato un clima positivo e anche nelle attività all’esterno la cittadinanza si è dimostrata molto disponibile e collaborativa”.