Boom di accessi dallo psicologo: in 8 mesi 300 persone si sono rivolte a quello di comunità

I brianzoli preferiscono lo psicologo: da ottobre 2022 a giugno 2023 sono 300 le persone che si sono rivolte al servizio della Psicologia di Comunità inserita nel contesto delle Case di Comunità (a Vimercate, Giussano, Cesano Maderno, Lissone). Sono circa 60 le persone prese in carico e 3mila le prestazioni erogate. Numeri importanti quelli che arrivano dal servizio attivato al di fuori del Dipartimento di Salute Mentale e rivolto soprattutto a persone che presentano problematiche di disturbo emotivo, ansioso, depressivo di grado lieve, senza la presenza di una psicopatologia, che non richiedono, cioè, un intervento specialistico psichiatrico o neuropsichiatrico.

L’accesso avviene attraverso il medico di famiglia che con un’impegnativa richiede un colloquio psicologico clinico. “Nei nostri percorsi assistenziali possiamo vivere momenti di difficoltà - racconta Luisa Meroni, responsabile della Psicologia di comunità - per esempio, una crisi adolescenziale, il passaggio alla menopausa o all’andropausa, piuttosto che una separazione, un lutto che non si riesce a elaborare, che pure possono avere un impatto traumatico. Ecco, il servizio di Psicologia di Comunità nasce non solo per aiutare chi vive una situazione di difficoltà, ma soprattutto per procurare benessere, benessere psicologico”.

Sette gli psicologi impiegati ad oggi presso il servizio (che a breve diventeranno nove) a cui si affiancano due logopedisti. Molte le iniziative in programma. "In collaborazione con i pediatri di libera scelta - racconta Meroni - stiamo lavorando sui disturbi del linguaggio che gestiamo con un counceling con i genitori o direttamente con il piccolo Se scopriamo che il bambino ha un disturbo importante lo inviamo, allora, alla Neuropsichiatria Infantile”.

E ancora: da settembre sono previsti incontri nelle scuole sull’educazione alla relazione come forma di prevenzione alla violenza, soprattutto di genere. Ma anche per i genitori su temi quali l’iperconnessione dei figli, l’uso dei social media, spesso inadeguato, lo stare ossessivo sul computer o il tablet. E poi le difficoltà relative al processo di apprendimento, visto non solo come disturbo specifico, ma come il primo asse nel quale in età evolutiva si manifesta il disagio.