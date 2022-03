Apre in municipio lo sportello di ascolto per la comunità Lgbt

Prima a Desio, adesso anche a Vimercate. L'associazione Brianza oltre l'arcobaleno (Boa) raddoppia. A breve aprirà anche nel municipio di Vimercate uno sportello gratuito dedicato alla comunità Lgbtiqapk+. Uno sportello gratuito per ascoltare e informare le persone vittime di violenza e/o discriminazione sia in famiglia, sia sul posto di lavoro. Agli utenti verranno fornite informazioni e contatti anche con le associazioni e gli enti che combattono le discriminazioni, in stretta collaborazione con i servizi sociali.

Lo sportello sarà aperto presso Spazio Città (in via Papa Giovanni XXIII al civico 11). Sarà attivo una volta alla settimana: giorno e orario (tardo pomeriggio o anche fascia serale) sono ancora in fase di definizione.

“Una città inclusiva che tuteli i diritti di tutti senza lasciare indietro nessuno - dichiara Riccardo Corti, assessore alla Vimercate delle opportunità -. Da questa visione nasce la scelta dell'amministrazione di aprire uno sportello informativo rivolto alla comunità LGBT+ nel Vimercatese. Lo sportello avrà una funzione di ascolto e accoglienza e fornirà servizi di assistenza e pronto intervento in caso di segnalazioni di violenze e discriminazioni di genere. Ringrazio l'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno per essersi resa disponibile in questa iniziativa e aver messo a disposizione volontari formati per la gestione dello sportello”.

L'associazione Boa è presente sul territorio dal 2019. L'obiettivo è creare uno spazio di accoglienza per le persone LGBTIQAP+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, Pansexual/Polyamorous and Kink) e offrire un punto di riferimento a coloro che cercano un aiuto concreto. L'Associazione pone al centro delle proprie attività la conoscenza, il sostegno e le problematiche delle persone LGBTIQAP+.