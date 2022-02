Vigili e operatori ecologici alla ricerca di chi getta i rifiuti domestici nei cestini

A Vimercate arriva la task force contro chi getta i rifiuti domestici nei cestini. Da martedì 15 febbraio per due giorni alla settimana gireranno per la città squadre formate da agenti della polizia locale e operatori Cem addetti allo svuotamento dei cestini. Quando troveranno nei cestini (o abbandonati nei pressi dei cestini) anche i sacchetti dei rifiuti domestici li apriranno e li controlleranno. Chissà che ci sia qualche "indizio" per risalire a chi ha abbandonato l'immondizia. Per lui (o lei) naturalmente scatterà la sanzione.

Quello dell'abbandono dei rifiuti domestici (umido e indifferenziato) nei cestini e lungo le strade è un problemi molto diffuso. Non solo a Vimercate. Sui gruppi social dei comuni della Brianza sono numerose le segnalazioni di cittadini che denunciano la presenza - soprattutto la mattina - di cestini con all'interno sacchetti con rifiuti domestici che invece andrebbero smaltiti diversamente. In alcuni Comuni i vigili sono risaliti agli autori grazie alle telecamere di videosorveglianza.

"Ci prefiggiamo l'obiettivo di ridurre questo fenomeno - dichiara l'assessore Sergio Frigerio -. Non limitandoci più alla sola sensibilizzazione ma intervenendo con maggiore incisività, aumentando l'attenzione e i controlli, anche perché ci risulta che molti di questi comportamenti siano di tipo seriale". Intanto nei prossimi giorni verranno posizionati a Vimercate 50 cestini nuovi. I cestini verranno posizionati in zone che sono anche state segnalate dai cittadini.