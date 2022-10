A Vimercate niente scuola il sabato mattina: scatta la settimana corta per risparmiare

Settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì, anche al liceo Banfi di Vimercate. Il consiglio d'istituto nella seduta di venerdì 7 ottobre ha approvato all'unanimità la proposta avanzata dalla provincia di Monza e Brianza di rimodulare l'orario scolastico su cinque giorni di lezioni anziché sei. Una soluzione operativa che consentirebbe, come spiegato dagli uffici di via Montevecchia, di risparmiare sull'energia a fronte dell'aumento dei costi delle bollette.

Il Banfi infatti risulta fosse l'unico istituto dell'Ominicomprensivo di via Adda a prevedere lezioni il sabato mattina, diversamente dall'indirizzo della settimana corta già adottato da tempo dal Floriani, dal Vanoni e dall'Einstein.

La caldaia del comprensorio scolastico è una sola per tutti i plessi e la presenza degli studenti il sabato mattina in una sola delle scuole comporta l'attivazione e la tenuta in esercizio dell'intero impianto, come se l'intero omnicomprensivo fosse al completo. E così, in un'ottica di risparmio, la provincia ha avanzato la richiesta di rimodulazione dell'orario alla dirigente scolastica che ha sottoposto la proposta al consiglio di istituto. Nella giornata di lunedì gli uffici di via Montevecchia hanno ricevuto la conferma della decisione di adottare la settimana corta. Nei prossimi giorni l'istituto provvederà alla riorganizzazione dell'orario delle lezioni.