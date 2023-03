La dea bendata bacia la Brianza: vinti oltre 100mila euro al Superenalotto

La dea bendata bacia nuovamente la Brianza e fa di nuovo capolino alla tabaccheria Peveri di via Goldoni. Dopo la vittoria di 117mila euro di gennaio, dopo appena due mesi ancora un'importante vittoria nella tabaccheria monzese.

"Ieri sera con i soliti siatemi della bacheca Superenalotto Sisal abbiamo vinto 100.944,46 euro - spiegano dalla tabaccheria -. Realizzando 4 punti più Supestar. Con un sistema da 630 euro in 63 quote da 10 euro di cui 5 vendute dalla nostra ricevitoria, le altre in tutta Italia".

Una grande soddisfazione e adesso è caccia ai vincitori. Intanto nella tabaccheria di San Giuseppe c'è una novità: oltre a tentare la fortuna, adesso è possibile acquistare anche i giornali. "Una bella scommessa - ha spiegato il tabaccaio -. In un periodo storico in cui tante edicole chiudono, noi abbiamo deciso invece di investire anche in questo settore, creando una piccola edicola interna al locale".