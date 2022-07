Il comune brianzolo baciato dalla fortuna: 3 vincite al lotto

A Lazzate si festeggia. Tre vincite al lotto nel comune brianzolo. I fortunati giocatori (o il fortunato giocatore) che ieri, martedì 19 luglio, hanno puntato i numeri 16-66-71 sulla ruota di Milano hanno portato a casa oltre 91mila euro. Precisamente tre le vincite che dovranno essere riscosse: da 45mila euro, da 23.750 euro e da 22.500 euro.

Giocate fortunate non solo in Brianza, ma anche nel bresciano. A Bovezzo sono stati centrati quattro terni da 22.500 euro ognuno grazie a quattro giocate gemelle con i numeri 7-31-49 sulla Ruota di Palermo, per un totale di 90mila euro, riporta l'Agenzia Agimeg.