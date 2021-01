Superenalotto: Seregno (Monza) fortunata, centrato il 5 da quasi 95mila euro

Ha centrato l’unica combinazione su poco meno di 1 milione e 250mila e grazie a questo maxi colpo di fortuna è riuscito a portarsi a casa poco meno di 95mila euro. La dea bendata della fortuna si è fermata a Seregno dove, nella serata di giovedì 28 gennaio, è stato centrato un “5”.

Più nel dettaglio Sisal la giocata vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria di via Santa Valeria 73. La combinazione vincente è stata 18, 29, 40, 44, 46, 53, Jolly 67, SuperStar 39.

Il jackpot, nel frattempo, è salito e sta per sfiorare quota 100 milioni di euro (il prossimo concorso si terrà sabato 30 gennaio). L’ultimo "6", da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Le possibilità di vincita, tuttavia, non sono alte, anzi: le possibilità di vincita, come scritto sul sito della Sisal, è una su oltre 622 milioni e 614mila. Tradotto? È molto più probabile essere colpiti da un fulmine (1 su 3mila).