La dea bendata bacia la Brianza, centrato un 5 da 50mila euro a Vimercate

Una combinazione vincente a cinque cifre e una vincita record di oltre cinquantamila euro. La fortuna ha toccato Vimercate dove è stato centrato un 5 nell'ultima estrazione del concorso del SuperEnalotto. La giocata vincente è stata registrata in una ricevitoria della frazione Ruginello, in via Eritrea.

Nell'ultima edizione del concorso non è stato centrato nessun 6 e il Jackpot è arrivato a 74,4 milioni di euro. Nel concorso di sabato 28 agosto le schedine con la combinazione vincente da 50.770,11 euro sono state quattro e insieme al fortunato giocatore di Vimercate sono stati baciati dalla dea bendata anche Taranto, Pradamano (UD) e Rivoli (TO). L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Solo la settimana scorsa in un bar di Varedo un giocatore ha centrato il 5 al Superenalotto portando a casa 9mila e 500 euro. Il fortunato giocatore aveva giocato la schedina nel bar di via Umberto I, al civico 59. Un fine settimana ancora più ricco per un giocatore che ha tentato la fortuna nella tabaccheria Gibellini di Rho, in via Porta Ronca. Ha centrato il “5+1”. Oltre mezzo milione di euro vinto con una schedina, esattamente 589mila euro.