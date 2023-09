Nel weekend pioggia di vincite in Lombardia (anche in Brianza)

Un fine settimana fortunata per i giocatori che in Lombardia hanno tentato la sorte con il Lotto e il 10eLotto. Anche in Brianza dove a Monza un fortunato ha portato a casa 9mila e 500 euro a fronte di una giocata di 4 euro sulla ruota di Bari.

Come riporta Agimeg al Lotto la vincita più alta è stata registrata a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, grazie ad una giocata da 10 euro che ha permesso di centrare un terno da 23.750 euro sulla ruota Nazionale. A Bergamo sono stati vinti 10mila euro sulla ruota di Genova. A Monza, a fronte di una giocata da soli 4 euro, sono stati vinti 9.500 euro grazie ad un terno sulla ruota di Bari. Infine, a Vercurago, in provincia di Lecco, è stato realizzato un terno sulla ruota di Cagliari da 9.250 euro.

La vincita più importante al 10eLotto è stata registrata a Castel Mella, in provincia di Brescia, dove a fronte di una giocata da 9 euro sono stati vinti 7.500 euro. A Rho e San Giuliano Milanese nel Milanese sono state centrate due vincite da 5mila euro ciascuno.