Vinti oltre 156mila euro alla nuova edicola tabaccheria

Si festeggia alla nuova edicola tabaccheria di via Goldoni a Monza. Sabato 19 marzo, nel giorno della festa del papà, con un sistemone sono stati vinti oltre 156mila euro (per l'esattezza 156.322,02).

Un bel malloppo che non è stato vinto da un'unica persona. A festeggiare ben 108 famiglie. "Con un sistema da 7 euro a quota per un costo complessivo di 756 euro (108 quote) immesso nella bacheca dei sistemi Sisal sono stati vinti 156.322.02 - spiega il tabaccaio Alessandro Peveri -. Ogni vincitore ha portato a casa 1.447 euro".

Si festeggia nell'edicola tabaccheria di via Goldoni dove, già in passato, la dea bendata aveva fatto visita. Da alcune settimane la tabaccheria si è "rinnovata" aprendo anche l'edicola e intraprendendo una nuova avventura. Quella della vendita di gionali e di riviste che sta riscuotendo un buon successo.