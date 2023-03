Brianza fortunata: vinti al Lotto oltre 60mila euro

La dea bendata bacia (ancora) la Brianza. Nel concorso del Lotto di ieri, martedì 28 marzo, a Giussano sono stati vinti oltre 60mila euro (per l’esattezza 64.750 euro).

Ma in Lombardia la dea bendata non si è fermata soltanto in Brianza. Vittoria anche a Crema dove sono stati vinti 62.250 euro con 4 terni e una quaterna; a Rozzano una vittoria da 27.600 euro. La fortuna è arrivata anche a Milano dove sono stati vinti 21.670 euro, e a Brescia un giocatore fortunato ha portato a casa 14.175 euro.

Settimana scorsa a Monza al Superenalotto erano stati vinti oltre 100mila euro.