La dea bendata bacia Monza: vinti al Superenalotto oltre 117mila euro

La fortuna bacia Monza. All'estrazione del Superenalotto di sabato 14 gennaio sono stati vinti oltre 117mila euro (per l'esattezza 117.836,84 euro). La tabaccheria fortunata è la Peveri di via Goldoni che già in passato è salita alla ribalta delle cronache cittadine per importanti vincite.

Sabato con un sistema della bacheca di nome Mandrakata da 24 euro a quota (5 di queste 105 sono state vendute e scelte dallo stesso tabaccaio) sono stati realizzati 4 cinque, 30 quattro, 40 tre. Per una vincita complessiva di 117 836,84 euro. Una cifra che è pari a poco meno di mille euro per ogni quota (precisamente a 995,50 euro quota).

Come il 2023 è iniziato con una vincita, così anche il 2022 nella tabaccheria di via Goldoni si era concluso con un altro sistema fortunato. "L'ultimo concorso del Superenalotto del 2022 - spiega il tabaccaio - abbiamo, con un sistema della bacheca da 7 euro diviso in 24 quote di nome Alghero 2.0, preso un codice di Natale da 20.000 euro pari a 833 euro a quota”.