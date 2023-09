Brad Pitt e non solo, ecco i vip attesi al Gran Premio di Monza

La premier Giorgia Meloni e alcuni esponenti del governo, tra cui il ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Matteo Salvini. E tra i volti della politica ci sarà anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Sono questi alcuni dei vip attesi a Monza per la 94esima edizione del Gran Premio d'Italia nella giornata di domenica 3 settembre.

Ma in autodromo sono tanti gli attori, i personaggi dello spettacolo e del mondo dello sport che saranno presenti per la manifestazione. E qualche volto noto è già stato avvistato vicino alla pista. Tra questi Damiano, il cantante dei Maneskin immortalato dopo un giro del circuito a bordo di un bolide. A Monza è atteso anche l'influencer e comico Khaby Lame, come anticipa l'Ansa.

Tra gli attori, ospite nei paddock, dovrebbe esserci anche Karl Urban, tra gli interpreti della celebra saga "Il Signore degli Anelli" e il cantante Fabio Rovazzi. Già nella giornata di sabato a Monza è stata avvistata la campionessa di sci Sofia Goggia, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali.

Ma l'attesa è tanta soprattutto per Brad Pitt. In autodromo infatti proprio in questi giorni sono in corso le riprese del film Apex, prodotto da Apple Studios, che vede protagonista proprio il divo di Hollywood nei panni di un pilota della Formula Uno. E l'autodromo di Monza, così come già successo per Silverstone in occasione del Gp, è stato scelto come set per le riprese del film che hanno preso il via proprio giovedì 31 agosto. E sono tanti i tifosi e i fan che sperano di incontrare proprio qui a Monza l'attore americano.